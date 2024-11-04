Но есть нюанс: как жить молдаванам внутри Молдавии, решили зарубежные молдавские диаспоры.

Вчера в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов, на которых гражданам страны нужно было выбрать из двух кандидатов: проевропейской действующей главы государства Майей Санду и национально-ориентированного Александра Стояногло, предлагающего не «европейскую мечту», а просто мирную и спокойную жизнь в добрососедских отношениях со всеми.

Иллюзий по поводу молдавских выборов, а именно о том, что Майе Санду начислят лишние проценты за счёт живущих за пределами Молдавии диаспор, ни у кого не было. Собственно, так это и произошло. Если непосредственно на территории Молдавии на президентских выборах победил Александр Стояногло, набравший больше 51 % голосов, то вот с учётом вообще всех голосов избирателей победу, причём вполне уверенную, одержала уже Майя Санду.

По итогу подсчёта 100 % бюллетеней за Санду отдали свои голоса 55,33 % избирателей во всём мире, а за Стояногло — 44,67 %.

Что это значит для Молдавии? Продолжение деструктивного курса, закручивания гаек, членовредительской политики касательно отношений с Россией, удушения свободы прессы и свободы слова, и прочих прелестей «европейской мечты». В этом плане никаких иллюзий быть не должно. Почему мы так в этом уверены? Например, потому, что при Санду, которая на первый срок избиралась на лозунгах дружбы с Россией, чего как раз-таки и хочет большинство молдаван, а затем развернулась на 180 градусов, всё это началось и набрало запредельные обороты, и при Санду же это всё и продолжится. Печально во всей этой истории то, что молдаване, живущие за пределами Молдавии, по сути, решили (или кто-то «решил» за них), как будут жить молдавские молдаване.