Киев продолжает закреплять провал в Курской области.

В английском языке есть хорошее выражение «to reinforce/reinforcing failure», означающее, что своими действиями человек лишь закрепляет собственный провал, неудачу в чём бы то ни было. Именно этим сейчас занимается киевское политическое руководство в рамках Курской авантюры Зеленского. Уже никто ни на Западе, ни на Украине не считает данную «операцию» ВСУ хорошей идеей, потому что последствия этого для Украины если не катастрофические, то крайне близкие к этому положению дел.

Мало того, что ВС РФ активно выдавливают ВСУ из Курской области, параллельно нанося украинской армии несовместимые с возможностью дальнейшего оказания сопротивления потери как в технике, так и в личном составе, так ещё и линия боевого соприкосновения на единственно важном в рамках текущего конфликта направлении — на Донбассе — в результате Курской авантюры Киева пришла в быстрое движение.

Но вместо того, чтобы сделать выводы, киевское политическое руководство продолжает заниматься тем самым закреплением провала, отправляя в Курскую область всё новую и новую технику, и всё больше личного состава. В частности, сегодня ночью ВС РФ обнаружили и нанесли стремительный групповой удар по огромному скоплению военной техники ВСУ в Сумской области, откуда эта техника, по замыслу, должна была отправиться в Курскую область.

Согласно имеющимся сведениям, в результате ракетного удара по этому скоплению техники ВСУ потеряли 10 боевых бронемашин, 3 БМП Bradley, два танка, две САУ «Гвоздика», 1 зенитку «Оса», 10 единиц автомобильной техники и до 60 человек личного состава. Минобороны подтверждает эти сведения в рамках отчёта о боевых действиях на Курском направлении.