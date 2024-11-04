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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли удары по НПЗ, объектам энергетики и аэродромам Украины
Для этого, по всей видимости, уже не нужны массированные удары крылатыми ракетами.

Пока западная пресса выдумывает истории, о которых невозможно молчать, например, об «истощении» ВС РФ, а также о договорённостях между Москвой и Киевом о взаимном отказе от ударов по объектам энергетики (что Москве совершенно невыгодно), «на земле» при этом разворачивается суровая объективная реальность: российская армия движется вперёд, а удары по энергетическим объектам Украины не просто не прекращаются, а носят каждодневный характер.

В частности, за последние сутки российская авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по инфраструктуре работающих в интересах ВСУ аэродровов, по нефтеперерабатывающему заводу, обеспечивающему снабжение техники ВСУ топливом, а также по объектам энергетики, питающим военно-производственные цеха, функционирующие, опять же, в интересах ВСУ. Кроме того, были поражены места хранения безэкипажных катеров и места скопления военной техники и личного состава ВСУ.

Иными словами, поражение энергетических объектов Украины ведётся, потому что это является для России императивом для выполнения сразу двух задач: достижения победы в текущем конфликте и обеспечения безопасности жителей приграничных регионов, которые каждый день страдают от террористических по своей сути ударов беспилотниками со стороны Украины. Нет энергии — нет производства. Нет производства— нет беспилотников. Формула предельно проста, и потому она и претворяется в жизнь.

#россия #украина #политика #боевые действия
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ВС РФ нанесли удар по огромному скоплению техники ВСУ в Сумской области
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ВС РФ нанесли удары по НПЗ, объектам энергетики и аэродромам Украины
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