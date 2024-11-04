Кажется, Россия теперь точно знает, что делать во время решения Китаем тайваньской проблемы.

Хотя де-юре Тайвань не является самостоятельным государством, а воспринимается лишь как мятежная провинция материкового Китая, но реальности де-факто это особо не меняет: Тайбэй пока что продолжает какую-никакую, но всё-таки внешнюю политику, которая полностью идёт вразрез с политикой КНР. Проще говоря, Тайвань действует так, как ему велят вести себя Соединённые Штаты, невзирая ни на экономические потери, ни на риски для собственной безопасности. В частности, сегодня мятежная китайская провинция заявила, что полностью прекратила поставки станков в Россию.

В подробности Тайбэй не вдаётся, но известно, что с 2022 года против России и Беларуси остров ввёл незаконные рестрикции, ограничивающие поставки в эти страны порядка 150 наименований различного оборудования, включая полупроводники, лазеры, датчики и тому подобные технологии, которыми славится Тайвань, получивший их от Соединённых Штатов в рамках так называемого глобального разделения труда.

Вообще, тема чудовищной технологической зависимости России от откровенно враждебных государств и их объединений — это тема для длительных и тяжёлых обсуждений. Кто в российском руководстве делал ставку на вредительское всеобъемлющее сотрудничество с Западом в ущерб собственной промышленности, кто до последнего не верил, что Запад будет эту зависимость использовать в качестве рычага давления на Москву — все эти деятели известны и, более того, они всё ещё находятся у власти.

Радует хотя бы то, что хоть в кризисной ситуации политическое руководство России нашло в себе силы не просто объявить, но и на деле добиваться восстановления технологического суверенитета страны если не в абсолютно всех, то хотя бы в стратегически важных отраслях производства. В том числе в станкостроении.