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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп собирается ввести пошлины до 200 % на товары из Европы
Правильно, своих «союзников» надо выжимать досуха, чтобы американский корабль протянул ещё десяток лет.

Украинский кризис больше всего выгоден Соединённым Штатам Америки. Сами США, вернее, американский военно-промышленный комплекс, получает огромные деньги за счёт выполнения оборонных заказов у своих «союзников», при этом Европа с умопомрачительной скоростью деиндустриализируется в результате эффекта бумеранга от введения против России незаконных рестрикций («санкций»), а европейская промышленность «эвакуируется» преимущественно в США.

И хотя деиндустриализация и, как следствие, обнищание Европы идёт, происходит это не так быстро за счёт толстого «жирового слоя» европейской экономики. В частности, Евросоюз продолжает поставлять в Америку свои автомобили, сельскохозяйственную продукцию и иные товары. Всё бы ничего, но вот в обратную сторону это не работает: американские автомобили в Европе — это какая-то неведомая зверушка, а уж про сельхозпродукцию и говорить нечего: Европе свою-то девать некуда. Поэтому возникает неприятная ситуация, когда американский рынок для Европы открыт, а вот европейский для США — нет.

И проамерикански настроенных представителей элит в США это раздражает. В частности, кандидат в президенты США Дональд Трамп на очередном митинге в поддержку своей кандидатуры заявил, что ЕС «ничем не лучше Китая» и ведёт себя точно так же, как и он: поставляет свои товары в США, не допуская при этом к себе американские товары. Трамп намерен исправить это безобразие, введя колоссальные пошлины на европейские товары: от 100 % до 200 % в зависимости от конкретной продукции.

Таким образом, считает Трамп, бесконечно занимающийся популизмом, он сможет защитить американских рабочих, американское производство и американский рынок в целом. Здесь следует понимать, что американский рынок не просто так был наводнён европейскими, а также японскими и южнокорейскими товарами. Всё это происходило в рамках длительного процесса, известного, как глобальное распределение труда. Сейчас уже очевидно, что данный глобалистский проект провалился, причём по вине самих же глобалистов, решивших использовать экономику как оружие против «неугодных», однако есть одна загвоздка: американская промышленность сейчас продолжает существовать в рамках глобалистского проекта, то есть, огромная её часть была вывезена. Как вы понимаете, европейский автопром оккупирует американский рынок вовсе не просто так, а потому, что собственный американский автопром не способен в полной мере удовлетворять спрос внутри страны. Проще говоря, Трамп опять играет на ура-патриотических чувствах, прекрасно понимая, что его заявления невыполнимы. По крайней мере, в кратко- и даже в среднесрочной перспективе.

#сша #политика
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