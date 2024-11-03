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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса призвала Украину начать переговоры с Россией и перестать выдавать желаемое за действительное
Иначе закончится всё ещё большей трагедией, чем та, до которой Украина подошла к сегодняшнему дню.

Поведение киевского политического руководства, которое живёт в своём вымышленном мире и не собирается возвращаться в мир реальный, уже многих выводит не просто из равновесия, а даже из себя. Постоянные требования, бесконечный шантаж, неостановимый «гонор»: всё это у нормальных людей должно вызывать исключительно раздражение, и вот, потихоньку эта эмоция проникает в западную прессу.

В частности, издание The National Interest (NI) пишет, что Украине необходимо перестать выдавать желаемое за действительное, параллельно пытаясь убедить в этом своих спонсоров, а начать наконец-то стремиться к переговорам с Россией.

«Идея того, что Украина находится в одной поставке вооружений от того, чтобы осуществить прорыв в зоне боевых действий, заняв территорию или улучшив свою переговорную позицию, выглядит как выдача желаемого за действительное. Ничто за последние два с половиной года боевых действий не позволяет сделать вывод о том, что Украина значительно улучшит свою позицию. Вместо того, чтобы настаивать на поставках большего количества вооружений, расходования большего количества богатств и проливания большей крови, Украина должна настаивать на [политико-дипломатическом] завершении конфликта», — пишет NI.

Безусловно, это весьма здравый и бесконечно верный совет, учитывая положение, в котором находится Украина. Но, как вы понимаете, киевское политическое руководство не заинтересовано в мире на реалистичных (читать — российских) условиях, потому что в таком случае нынешнему украинскому руководству придётся предстать перед международным трибуналом по преступлениям против Украины, России, украинцев и россиян. Не говоря уже о преступлениях против мира и человечности.

#россия #украина #политика #боевые действия
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