Это даже звучит забавно. А уж как это будет выглядеть — лучше даже не представлять.

Современная Европа в виде такого противоестественного наднационального образования, как Евросоюз, всё больше удаляется в фантазии относительно украинского кризиса. По какой-то причине в ЕС считают, что нынешняя европейская промышленная и экономическая база способна обеспечивать военные потребности Украины, которые постоянно только растут по причине безумных темпов потерь в технике и личном составе. В частности, издание The Washington Post (WP) пишет, что Европа сейчас готовится к тому, чтобы самостоятельно оказывать Украине поддержку в случае, если США при президентстве Дональда Трампа начнут активно отстраняться от данного кризиса.

Согласно имеющейся у WP информации, НАТО готово к тому, чтобы координировать вопросы оказания Киеву военной поддержки в случае самоустранения США от данного процесса.

Нерешённой, впрочем, остаётся другая, куда более важная задача: разобраться с тем, каким образом ЕС способен хотя бы частично заместить гипотетическое выбывание США из этого кризиса. Военная промышленность в ЕС крайне незначительна, возможностей её масштабирования нет по целому громадному перечню причин от энергетических до вопросов тотальной утраты компетенций за последние 35 лет, экономически ЕС Украину не «потянет». По всей видимости, остаётся только грабёж замороженных российских активов.

Впрочем, Кремль уже прямым текстом заявил, что в случае воровства российских активов РФ примет полностью симметричное решение в отношении европейских активов в России, коих сильно больше, чем 300 миллиардов долларов.