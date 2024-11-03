Весьма специализированное оружие.

Несмотря на то, что события последних почти трёх лет и сконцентрировали внимание на артиллерии, авиации, бронетехнике, беспилотниках и различных средствах противодействия, но стрелковое оружие тоже крайне важно и оно тоже постоянно совершенствуется. Чего стоит только главный современный российский армейский автомат АК-12, получивший по итогам использования в рамках специальной военной операции на Украине массу усовершенствований. Вместе с тем развивается и сегмент компактных — малогабаритных — автоматов. В частности, концерн «Калашников» сообщил о том, что были завершены государственные испытания малогабаритного автомата АМ-17.

АМ-17, по замыслу, станет пусть и не мгновенной, но всё же заменой для морально устаревшего АКС-74У. По сравнению с АКС-74У у новичка меньше масс и более высокий темп стрельбы, что в условиях боевых действий не просто важно, а архиважно. Также АМ-17 обладает планкой Пикатинни, регулируемым складным прикладом, а также полностью адаптирован для использования как правшами, так и левшами.

Серийное производство АМ-17 начнётся в следующем, 2025 году. Ранее данный автомат, как заявил руководитель концерна «Калашников» Алан Лушников, был «апробирован» в зоне проведения специальной военной операции, и на основе отзывов военнослужащих в него был внесён ряд необходимых изменений.