Оба кандидата, по своей сути, антироссийские.

Всякий раз, когда в США проходят президентские выборы, в России с фанатизмом, достойным лучшего применения, обстоятельно эту тему освещают, надеясь на то, что вот хоть теперь-то наконец-то отношения между двумя сверхдержавами наладятся. Исторический опыт того, что президенты в США меняются, а политика остаётся (потому что «сменяемость власти» там это обыкновенный спектакль для внутреннего потребления), при этом совершенно никого не возвращает в реалистичное русло мышления. Благо, что непосредственно в российском политическом руководстве никто иллюзий по поводу американских президентских выборов не строит, и сегодня об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, президентские выборы в США ничего не изменят для России, и причина тому — двухпартийный консенсус в Вашингтоне относительно необходимости нанесения РФ стратегического поражения. Камалу Харрис Медведев назвал неопытной и откровенно неумной, а, значит, управляемой, Дональда Трампа — слишком самонадеянным, а по факту неспособным выполнить свои обещания.

Как справедливо отметил зампред Совбеза России, не нужно ожидать от 5 ноября ничего экстраординарного. России же необходимо планомерно и самостоятельно добиваться своих геополитических задач. И здесь, что называется, ни добавить, ни убавить.