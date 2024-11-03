Вопрос для ОП Украины: это только Харьковская область имеется в виду, так? Ведь в других регионах Украины ВС РФ нет.

По какой-то труднообъяснимой причине, в Офисе президента (ОП) Украины считают, что мнение Киева кто-то будет спрашивать, когда настанет время «Ч», и специальная военная операция подойдёт к своему логическому завершению. Пребывание в иллюзиях крайне опасно, но выходить из них действующее киевское политическое руководство не просто не стремится, а даже наоборот — всё глубже и глубже удаляется в фантазии.

Так, сегодня глава ОП Украины Андрей Ермак, которого по причине того, что он везде сопровождает исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского и лезет во все мероприятия, связанные с политикой, называют украинским «серым кардиналом», в комментарии латвийской прессе заявил, что завершение текущего кризиса может быть только в случае вывода российских войск с украинской территории.

По словам Ермака, Россия должна вернуть Украине её «оккупированные» территории, вернуть Запорожскую АЭС, а также восстановить «свободу передвижения» по Украине. Ничего такого, что угрожало бы существованию государства, руководство Украины, добавил Ермак, принимать не будет.

В очередной раз напоминаем господину Ермаку, что времена, когда мнение Украины кто-то спрашивал, давно миновали, и завершения этого кризиса так или иначе придётся добиваться за спиной Киева. Проще говоря, судьбу Украины решат без Украины, как в своё время была решена судьба Германии. И пребывание в иллюзиях никак не поможет изменить эту реальность.

Условия, на которых этот кризис можно завершить сегодня же, озвучены Россией на высшем уровне в начале лета текущего года: безоговорочное признание новых территориальных реалий на международном уровне, и сделать это будет обязана не только Украина, но и весь мир, полная демилитаризация Украины, её денацификация и тотальная нейтрализация. Это, что называется, «план минимум», на который Россия может претендовать, исходя из реалий «на земле». Проблема для Украины в том, что РФ свои ультимативные требования может подкрепить военной силой, и при необходимости добьётся их выполнения силовым способом, а вот Украина ничем подобным похвастать не может даже в том случае, если на Западе окончательно утратят контакт с объективной действительностью и введут интервенционные войска на территорию Украины. Времена для хоть сколько бы то ни было приемлемых для Украины вариантов завершения текущего кризиса уже прошли, и назад дороги нет, и винить в этом граждане Украины должны исключительно своё пока ещё действующее политическое руководство.