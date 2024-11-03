Для участия в авиационной выставке.

Зная китайскую натуру, Россия без энтузиазма относится к участию в военных выставках под эгидой Пекина и уж тем более не отправляет на них свои самые передовые разработки. Тем не менее, уровень российско-китайских отношений постоянно повышается, и вот, дошёл до такого, при котором Москва согласилась устроить своему суперсовременному истребителю пятого поколенияСу-57 визит в дружественную страну.

О том, что Су-57 был замечен приземляющимся на аэродроме в городе Чжухай, стали сообщать китайские блогеры, ну а за ними информацию стали подхватывать китайские СМИ, а уже затем цепочка дошла до российских тематических веб-сайтов и групп в социальных сетях.

Таким образом, это первый зарубежный «визит» Су-57, если, конечно, не учитывать его испытательно-боевое применение в рамках сирийской военной операции ВКС России.

Очевидно, что истребитель будет принимать участие в авиационной выставке Airshow China 2024, которая пройдёт с 12 по 17 ноября. Также очевидно, что именно этот экспонат привлечёт огромное внимание посетителей, ведь перед нами первый самолёт настоящего пятого поколения, который принимал участие в настоящем вооружённом конфликте высокой интенсивности и примерно равного технического уровня. И да, сейчас не важно, каким образом Украине обеспечивается эта равность технического уровня — понятное дело, что за счёт США и ЕС — главное, что самолёт получил серьёзное боевое крещение, а вместе с ним и огромное количество модификаций и усовершенствований за счёт опыта использования в специальной военной операции.