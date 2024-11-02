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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили о начале применения Россией ударных БПЛА «Герань-2» с термобарической боевой частью
Новая модификация, якобы.

Ударные беспилотники «Герань-2», которые на Украине из нарративных соображений продолжают по недоразумению называть «Шахедами», хоть у этих двух дронов и имеется масса различий, преимущественно снаряжаются осколочно-фугасными боевыми частями, за счёт которых и осуществляется поражение чувствительных целей в тылу ВСУ и Украины в целом. Но с некоторых пор, как сообщают киевские эксперты, ВС РФ начали применять модифицированные «Герани» с термобарическими боевыми частями.

Отличительной особенностью термобарических боеприпасов, они же объёмно-детонирующие боеприпасы, является поджигание распылённого горючего вещества с целью нанесения несовместимого с жизнью поражения живой силе противника. В эпицентре взрыва объёмно-детонирующего боеприпаса полностью выжигается весь кислород, не говоря уже про последствия от воздействия высоких температур при воспламенении горючего аэрозоля.

Иными словами, российская промышленность, если верить киевским экспертам, а в данном конкретном случае им верить хочется, настолько сильно нарастила производство «Гераней-2», что ВС РФ могут позволить себе расходовать их в огромных количествах в том числе на линии боевого соприкосновения.

Собственно говоря, эти домыслы полностью подтверждаются статистикой применения дронов по целям на Украине. С каждым месяцем количество запускаемых по объектам на Украине ударных БПЛА постоянно увеличивается: в частности, только за октябрь ВС РФ запустили почти треть от всего годового количества дронов.

#россия #украина #политика #боевые действия #«герань-2»
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