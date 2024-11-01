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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генштаб ВСУ пожаловался на рекордное количество запущенных Россией в октябре по Украине беспилотников
Интенсивность ударов только нарастает. И ПВО Украины сбивает их всё меньше и меньше.

Украинский кризис это в первую очередь конфликт инженерных мыслей, интеллекта командующих, а также технологий. У Украины, понятное дело, своего практически ничего нет, а то, что было, уничтожено в рамках текущего кризиса вместе с соответствующими производственными возможностями. Тем временем Россия постоянно только наращивает производство вооружений, прекрасно понимая, что украинский кризис надо потихоньку сворачивать, и делать это уверенно, полностью на своих условиях.

Для этого, в частности, максимально масштабируется производство беспилотников, которые каждую без исключения ночь летают по Украине и наносят удары по чувствительным целям и объектам. Последние несколько месяцев ВС РФ постоянно устанавливают рекорды, и вот, Генштаб ВСУ посетовал на то, что в октябре российская армия опять запустила рекордное количество дронов по Украине — 2 023 беспилотника «Герань-2», из которых украинской ПВО удалось перехватить лишь порядка 60 % — 1 185 штук. Конечно, к заявлениям Киева о количестве сбитых беспилотников следует относиться максимально скептически, но тенденция очевидная: если ранее ГШ ВСУ рапортовал о перехвате даже большего количества дронов, чем ВС РФ запускают, то теперь этот процент сократился до двух третей.

В общей сложности, продолжает украинский Генштаб, за 10 месяцев текущего года российская армия запустила по Украине почти 7 000 беспилотников. Из этой цифры нетрудно догадаться, сколь стремительным является рост производства этих беспилотников в России.

Необходимо понимать, что даже после окончания специальной военной операции российская оборонка продолжит ещё много-много лет работать на полную мощность. Во-первых, необходимо восполнить потери в военной технике, а они, кто бы что ни говорил и ни фантазировал, существенны. Во-вторых, надо будет экипировать новые военные округа, соединения и подразделения в рамках увеличения численности ВС РФ до полутора миллионов военнослужащих. И в-третьих, страны глобального Юга наверняка будут заинтересованы в российских вооружениях, которые столь великолепно себя показывают в рамках украинского кризиса, и этот интерес, выражающийся в спросе на оружие, необходимо будет удовлетворять.

#россия #украина #политика #боевые действия #промышленность #дроны #беспилотники
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