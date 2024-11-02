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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«КАМАЗ» за 9 месяцев накопил 3,83 млрд рублей убытков
Потому что кто-то в неадекватных количествах заводит китайские «траки», очевидно.

Российская автомобильная отрасль, причём, совершенно не важно, легковая или грузовая, до совершенно нецензурной степени зависела от импортных комплектующих. Это ни для кого не секрет, все это критиковали, но производителям было «и так норм». Правда, ровно до того момента, как эти самые импортные поставщики не побежали с российского рынка, поджав хвосты и исполняя западные незаконные антироссийские рестрикции. С 2022 года отечественная автомобильная индустрия находится в состоянии шоковой терапии по причине отсутствия другого выхода, и вот, о результатах этой «терапии» отчитался «КАМАЗ».

Как сообщается, в этом году у «КАМАЗа» дела совсем не клеятся: чистый убыток за девять полных месяцев 2024 года составил 3,83 млрд рублей, тогда как за аналогичный период 2023 года у предприятия была прибыль в 15,8 млрд рублей.

Связано это, как сообщают аналитики, с общим сокращением закупок грузовых автомобилей в России в этом году, а также с высокой ключевой ставки ЦБ, из-за которой фиксируются большие затраты на обслуживание долга. Вторая причина, осмелимся заметить, больше высосана из пальца, тогда как реальная причина — в неспособности «КАМАЗа» значительно масштабировать производство, причём сделать это по адекватным конечным ценам для итоговых покупателей, и, соответственно, в неспособности вытеснить китайский грузовой автопром, который активно захватывает российский рынок, и в чём, по понятным причинам, нет ничего хорошего.

#россия #экономика #автомобилестроение #«камаз»
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