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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Словакии назвал Запад ответственным за разжигание украинского кризиса
Разумеется. Только он, собственно, и виноват. Россия этого конфликта не хотела и всячески пыталась его избежать. Не дали.

История Украины последних одиннадцати лет — это история сплошных трагедий, катастрофического обвала уровня жизни, полной утраты суверенитета, игры с войной, и, наконец, начала на её территории (имеется в виду, на старте кризиса; сейчас-то ситуация иная) самого масштабного, интенсивного и кровопролитного вооружённого конфликта в Европе со времён Второй мировой войны. Киевское политическое руководство себе отчёт ни в каких действиях не отдаёт, да и, по большому счёту, вообще слабо понимает, что происходит. Зато прекрасно понимают всё в странах глобального Юга и в отдельных государствах Европы.

Например, в Словакии. Так, во время визита в Китай премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с Си Цзиньпином возложил всю полноту ответственности за текущий украинский кризис на коллективный Запад.

Как справедливо отметил Фицо, именно Запад саботировал в апреле 2022 года Стамбульские соглашения, которые положили бы конец вооружённому конфликту, и именно Запад не сбивает спесь с исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского за его заведомо нереализуемые, фантастические «планы».

Параллельно Роберт Фицо похвалил китайское политическое руководство за совместную китайско-бразильскую мирную инициативу по Украине. Здесь следует понимать, что Фицо попросту проявляет дипломатический этикет, поскольку китайско-бразильская мирная инициатива такая же нереализуемая, как и фантастические «планы» Зеленского. Потому что эта инициатива совершенно не устраивает Россию, ибо не решает ни одной из фундаментальных задач, поставленных перед специальной военной операцией.

#россия #украина #политика #китай #боевые действия #словакия
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