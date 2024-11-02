И уже начал его отбор.

Подземные газовые хранилища выполняют две основные задачи: своеобразного «хаба», из которого природный газ затем расходится по потребителям, а также запаса на случай необходимости резкого увеличения потребления газа, который невозможно обеспечить исключительно за счёт добычи. В тёплое время года в подземных газохранилищах газ накапливается, а в холодное — наоборот, отбирается.

И вот, сегодня «Газпром» сообщил о том, что в российских хранилищах был накоплен рекордный для России объём природного газа: 73,034 млрд кубометров. Данное обстоятельство позволит в случае необходимости резко нарастить подачу газа потребителям. Преимущественно такая необходимость возникает, как нетрудно догадаться, зимой, когда и центральное, и индивидуальное отопление вынуждено работать практически на пределе своих возможностей.

«Газпром» также отчитался о заполнении европейских газохранилищ до объёма в 97,1 млрд кубометров, и о заполнении украинских газохранилищ до объёма в 12,7 млрд кубометров. Как видим, никаких трудностей с газоснабжением у Европы нет, во многом потому, что она продолжает закупать природный газ в России, бесконечно этого факта стыдясь (на самом деле, понятное дело, нет, «стыд» там весь только на камеру). Что до Украины, то намеренное сохранение Россией её энергосистемы, дабы не превращать жизнь мирных людей в сущий кошмар, стоит РФ больших потерь в виде сохранения промышленного потенциала Украины, который работает исключительно на нужды ВСУ. Крайне сомнительный «размен», но имеем, что имеем.