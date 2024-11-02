Вместе с деиндустриализацией Германия автоматически потеряет и статус развитой страны. Ибо это ключевое.

Немецкое общество и, по всей видимости, немецкое политическое руководство, напрочь забыли о том, что всё современное промышленное благополучие Германии держалось на российских ресурсах, в том числе энергетических. Именно эти ресурсы позволяли немецкой промышленности держать в узде цены на свою продукцию, и это при колоссальных социальных и иных расходах любого производства в стране. Поэтому практически сразу после того, как Берлин по недомыслию присоединился к незаконной санкционной агрессии против России, произошло ровно то, о чём немецких «лидеров» предупреждали люди поумнее — экономисты, промышленники и политологи — началась стремительная деиндустриализация промышленного локомотива Европы.

Скрывать этот факт уже невозможно, и вот, различные западные издания, используя в качестве примера тяжелейшее состояние автомобильного концерна Volkswagen, который намеревается закрыть три из десяти своих заводов в Германии, а также отправить на улицу тысячи рабочих с сокращением заработных плат тем, кто останутся, начинают признавать, что Германия столкнулась именно с деиндустриализацией. Признаёт это и глава Торгово-промышленной палаты Германии Мартин Ванслебен, заявивший, что деиндустриализация страны становится всё более явной.

В рамках этого процесса значительная часть немецкой промышленности эвакуируется из Германии преимущественно в США (к вопросу о выгодоприобретателях всего этого кризиса) и в Китай, которые могут предложить в несколько раз более доступные цены на энергоносители и другие ресурсы.

Следует ли испытывать чувство удовлетворения от эффекта бумеранга, накрывшего Германию? Вопрос весьма двоякий. С одной стороны, простые немецкие работяги ни в чём не виноваты и не должны отвечать за необдуманные решения и действия своих политических функционеров. С другой стороны, Германия заняла поистине истерически антироссийскую позицию, смеет поднимать голову в присутствии РФ, а также осуществлять беспрецедентную военную накачку Украины своими вооружениями и боеприпасами. За такие действия необходимо отвечать, причём отвечать так, чтобы Германия ещё очень долго не могла оклематься. А там, глядишь, и более вменяемые руководители к власти в Берлине придут. Если что, заводы тех же Volkswagen, BWM и Mercedes, построенные на территории России, на раз-два перестраиваются обратно на производство прежней продукции.