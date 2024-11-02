Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров предупредил Украину о тяжелейших последствиях постоянного срыва Киевом договорённостей
Если что, тяжелее ещё есть, куда.

Украина полностью и безо всяких «но» лишена государственного суверенитета. Это очевидно по откровенно членовредительским действиям официального Киева на протяжении уже без малого одиннадцати лет, и особенно ярко выражено это стало после начала Россией её специальной военной операции на Украине, которая также стала следствием нежелания или неспособности украинского «руководства» принимать нужные для собственной страны решения. Итог известен, и что будет дальше, предсказать тоже совсем не трудно.

И вот, о том, что политика Киева в конечном счёте доведёт Украину до тяжелейших последствий (а они могут быть ещё тяжелее, чем сейчас, в этом плане не нужно пребывать в иллюзиях), прямым текстом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнивший, что всё, что сейчас пожинает Украина — это следствие постоянного срыва Киевом заключённых договорённостей.

Лавров напомнил, что если бы Киев в феврале 2014 года выполнил свою часть сделки, то Украина полностью осталась бы в своих границах 1991 года. Затем, напомнил глава МИД России, были Минские соглашения в феврале 2015 года, выполнив которые, Украина осталась бы, да, уже без Крыма, но со всеми остальными территориями.

Третий шанс на приемлемое завершение кризиса у Киева был весной 2022 года, когда Украина могла отделаться Крымом, ДНР и ЛНР, и сохранить сотни тысяч жизней своих граждан. Нынешние условия же, как добавил Лавров, уже отличаются от того, что было в апреле 2022 года: теперь Киеву придётся признать также утрату Запорожской и Херсонской областей, а также исполнить всё то, что было прописано в Стамбульских соглашениях.

И это далеко не предел: как отметил глава МИД РФ, чем дольше руководство Украины срывает договорённости, тем меньше территорий у неё останется. Очевидно, что Лавров озвучивает не своё личное мнение, а мнение российского политического руководства, и это значит, что все дальнейшие решения по украинскому кризису в России уже давным-давно приняты на высшем уровне.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
США согласовали очередной пакет вооружений для Украины на $425 млн
В Германии начали признавать факт деиндустриализации страны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Египетская и греческая мифология в голливудских блокбастерах: краткий обзор фильмов
3
От "Необузданной Силы" до "Павшего Ордена": краткий обзор игр во вселенной "Star Wars"
+
Подробный гайд по сборке ремастера TESIII: Morrowind с помощью Mod Organizer 2
8
Выясняем, какие компоненты для игрового ПК спасут ваши деньги от инфляции и прослужат много лет
14
Проблемы форм-фактора M.2 – какими должны быть SSD будущего
23
Выбираем самые выгодные видеокарты для Call of Duty: Black Ops 6 в разрешении 1080р, 2К и 4К
6
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
9
О лучших советских внедорожниках - 5 легендарных автомобилей с максимальной проходимостью
16
«Акула» против «Огайо» - как СССР построил крупнейшую подлодку в мире
3
О финансовом провале Call of Duty Black Ops 6 и отрицательном росте консолей Xbox
1

Сейчас обсуждают

marketch
10:38
Я готов протестить! Asrock 650 steel legend 8-слойная имеется. На ней уже до 8000мгц гнал память.
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
Fergus
10:24
Твой унылый 6600 кусок г, уже на 50% отстаёт от 3060, моя карта напомню на 20, недавно скачал Ведьму из Блэр, хоррор 2019 года, в котором нет ДЛСС, записал видео, в нём на ультра настройках 48 фпс, на...
Проблемы форм-фактора M.2 – какими должны быть SSD будущего
TM1
10:23
наверное, эффективного менеджера из видеокарт в процессоры перевели
За неделю в немецком Mindfactory не удалось продать ни один процессор Intel серии Core Ultra 200
Nvidia&Intel Hater
10:14
Пасть ток у тебя,защеканчик и местный шиз кламвульва.я делами занимаюсь.а не как ты ,передрачиваешь какждый мусор игровой что ток выходит.размазывая сопли (ой длсс) по конч экрану с четкой матрицей тн...
Проблемы форм-фактора M.2 – какими должны быть SSD будущего
Fergus
10:01
Ничего этот дурак не перекидывает, а на ходу выдумывает чушь, где то что то прочитал, а пасть у него брехливая, вон какая собаченция на авке
Проблемы форм-фактора M.2 – какими должны быть SSD будущего
Глеб
09:50
Формула делает хорошие корпуса в своем ценовом сегменте, когда выбирал сравнивал из с гугарами и дипкулами из той же стези, так они хотя бы адеуватны в плане цены/качество, может ещё не успели цены за...
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
Андрей Пятков
09:46
Ну так главное же это прибыль, а не качество продукта. Пора им вводить платную подписку, главное маркетологов хороших нанять, чтобы убедили юзверей, зачем она им нужна 🙂
За неделю в немецком Mindfactory не удалось продать ни один процессор Intel серии Core Ultra 200
Денис Губанов
09:41
Автор несомненно путает биты и байты, но именно этот пример у него приведен правильно. Он то считает от 400 тбит, и в данном случае это будет именно 50 терабайт в секунду (грубо говоря). А игра 300 ги...
Японские специалисты установили новую планку в сфере скоростного интернета - 402 Тбит/с
kitava
09:38
Не станет 18А катализатором чего то там. Разве что на Тайване начнётся конфликт. Интел будет единственным, кто выиграет с этого.
Intel сообщает о рекордных убытках в $16,6 млрд
Trydognite
09:30
Тоже жду))
Red Magic 10 Pro прошел сертификацию 3C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем