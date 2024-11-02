Если что, тяжелее ещё есть, куда.

Украина полностью и безо всяких «но» лишена государственного суверенитета. Это очевидно по откровенно членовредительским действиям официального Киева на протяжении уже без малого одиннадцати лет, и особенно ярко выражено это стало после начала Россией её специальной военной операции на Украине, которая также стала следствием нежелания или неспособности украинского «руководства» принимать нужные для собственной страны решения. Итог известен, и что будет дальше, предсказать тоже совсем не трудно.

И вот, о том, что политика Киева в конечном счёте доведёт Украину до тяжелейших последствий (а они могут быть ещё тяжелее, чем сейчас, в этом плане не нужно пребывать в иллюзиях), прямым текстом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнивший, что всё, что сейчас пожинает Украина — это следствие постоянного срыва Киевом заключённых договорённостей.

Лавров напомнил, что если бы Киев в феврале 2014 года выполнил свою часть сделки, то Украина полностью осталась бы в своих границах 1991 года. Затем, напомнил глава МИД России, были Минские соглашения в феврале 2015 года, выполнив которые, Украина осталась бы, да, уже без Крыма, но со всеми остальными территориями.

Третий шанс на приемлемое завершение кризиса у Киева был весной 2022 года, когда Украина могла отделаться Крымом, ДНР и ЛНР, и сохранить сотни тысяч жизней своих граждан. Нынешние условия же, как добавил Лавров, уже отличаются от того, что было в апреле 2022 года: теперь Киеву придётся признать также утрату Запорожской и Херсонской областей, а также исполнить всё то, что было прописано в Стамбульских соглашениях.

И это далеко не предел: как отметил глава МИД РФ, чем дольше руководство Украины срывает договорённости, тем меньше территорий у неё останется. Очевидно, что Лавров озвучивает не своё личное мнение, а мнение российского политического руководства, и это значит, что все дальнейшие решения по украинскому кризису в России уже давным-давно приняты на высшем уровне.