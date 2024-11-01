К вопросу о том, что поддержка Украины со стороны Запада якобы сокращается. Даже близко не правда.

В России всякого рода «эксперты» очень любят заявлять, будто коллективно-западная поддержка Украины сходит на нет. Реальность при этом, конечно, не может быть дальше от этой фантазии, чем она есть на самом деле. Достаточно просто следить за бесконечными заявлениями функционеров западных стран о согласовании всё новых и новых пакетов военной «помощи» для Украины. Главным спонсором Киева в этом кризисе всё также остаются США, и вот, сегодня Минобороны США объявило о выделении очередного пакета вооружений для ВСУ на сумму в $425 миллионов.

В состав этого пакета не входит ничего принципиально нового, только больше старого: боеприпасы для систем ПВО NASAMS, ракеты для ПЗРК Stinger, оборудование и боеприпасы для систем противодействия беспилотникам, боеприпасы типа «воздух-поверхность», боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 105 мм и 155 мм. Также в состав пакета включены бронетранспортёры Stryker, медицинское оборудование, запчасти, стрелковое вооружение и патроны к нему.

США в очередной раз хвастают тем, что совместно с 50 государствами продолжают всячески спонсировать Украину в этом конфликте. Правда, не упоминая, что даже несмотря на всю эту беспрецедентную поддержку Киев в данном конфликте предсказуемо терпит поражение, а вместе с ним терпит поражение и вся эта самозваная коалиция. Неплохо было бы США задуматься над своими реальными возможностями в мире.