Это совершенно не важно. Единственное, что имеет значение, это то, что данный план не собирается принимать Россия.

Все, кому не лень, а не лень, поверьте, никому, сейчас пытаются заработать себе политических очков на всем набившей оскомину теме украинского кризиса, который до сих пор не завершён исключительно по причине инфантилизма западных «элит» и отрыва от реальности киевского политического руководства. Мировые государства выдумывают различные «планы» и варианты политико-дипломатического урегулирования, не принимая при этом во внимание главное: интересуют ли все эти планы Россию как страну, от которой в первую очередь зависит окончание текущего кризиса.

Вот и Дональд Трамп, регулярно обещающий положить конец украинскому конфликту за «24 часа», не является исключением. Тем не менее, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский план Трампа, каким бы он ни был, принимать не собирается. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По словам Дубинского, Зеленский наоборот — делает всё возможное, чтобы конфликт не завершать, и его североевропейское «турне» свидетельствует о том, что Киев ищет альтернативные ресурсы, призванные заместить американские ресурсы в случае отключения США от данного процесса.

Понятно, что никакие европейские ресурсы несопоставимы с потенциалом РФ, поэтому если США сойдут с дистанции, то данный кризис закончится самым тяжёлым для Украины способом. А вот что касается Зеленского, то бытует вполне обоснованное мнение о том, что его спрашивать никто и не станет. Условия урегулирования будут просто-напросто навязаны Киеву в формате ультиматума.