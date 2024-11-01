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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Иране пообещали нанести по Израилю «смертоносный удар»
В качестве возмездия за атаку Израиля по Ирану 26 октября.

Инфантилизм коллективно-западных и израильских «элит» достиг такого опасного уровня, что там не понимают, что пора остановиться, иначе это будет стоить им их государственности и нормального существования. Иран неоднократно предупреждал Израиль, что каждая его незаконная вероломная атака по иранским объектам будет иметь за собой ответные последствия многократно большей силы. Но официальный Иерусалим предупреждений не понимает, поэтому, по всей видимости, Тегерану придётся воплощать свои предупреждения и угрозы в жизнь.

Пока что же Иран предупреждает Израиль о неизбежных последствиях, недвусмысленно намекая на то, что израильтянам необходимо готовиться к большим потрясениям. Так, генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Голамреза Солеймани заявил, что Израиль просчитался, и теперь Иран исправит данный просчёт, нанеся по Израилю «смертоносный удар».

Напомним, что Израиль позволяет себе «отвечать» на ответные удары Ирана, и делает вид, будто так и надо себя вести на международной арене. При этом официальный Иерусалим совершенно не сопоставляет потенциалы и не отдаёт себе отчёт в том, что всё существование Израиля в окружении противников держится исключительно на его безмерной протекции со стороны США. Сейчас Израилю только открытия третьего фронта не хватает для полноты ощущений.

#политика #боевые действия #израиль #иран
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