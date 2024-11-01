Именно то, что нужно для семейного загородного автомобиля. Двигатель, правда, «дохловат».

Так уж сложилось, что в России наиболее популярными типами кузовов автомобилей являются кроссоверы. Оно и понятно: людям нравится более высокая посадка, чем на «пузотёрках», повышенная проходимость для поездок за город, а также лучшая устойчивость к попаданиям в ямки, которые, опять же, не редки на загородных дорогах, особенно не являющихся межрегиональными.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что бренд XCite, выпускающийся предприятием ООО «Автозавод Санкт-Петербург» на мощностях бывшего завода Nissan, представляет собой именно кроссоверы. Популярная модель X-Cross 7 не соответствует статусу семейного загородного кроссовера, поэтому компания начала выпуск X-Cross 8 — полноразмерного полноприводного кроссовера, в котором при необходимости можно расположить до семи человек, включая водителя. Поставки кроссоверов данной модели дилерам уже начались, но о реальных ценах пока ничего неизвестно.

XCite X-Cross 8 обладает всеми необходимыми возможностями и опциями, включая так называемый зимний пакет с подогревом форсунок омывателя, рулевого колеса и лобового стекла. Про полный привод уже сказано, и данная возможность незаменима при езде по деревенским дорогам, которые не чистят непосредственно до покрытия, оставляя на них слой укатанного снега.

Слабой стороной данного кроссовера является откровенно «дохлый» для его размеров двигатель объёмом 1,6 литра с турбонаддувом, развивающий максимальную мощность в 150 л.с. Как вы понимаете, при полной загрузке машины пассажирами, да ещё и с багажом, говорить о приёмистости не приходится. Машины такого уровня необходимо «раздувать» хотя бы до 200—220 л.с. Благо, современные турбокомпрессоры на это более чем способны.