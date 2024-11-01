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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД КНДР: Мы будем поддерживать Россию в её священной войне
Об этом с самого начала СВО дал указание Ким Чен Ын.

Существует такая закономерность: чем дальше от западных средств массовой информации, тем лучше государства и их общества понимают первопричины, смыслы и цели российской специальной военной операции на Украине. Пожалуй, лучше многих это понимают в Северной Корее, поскольку официальный Пхеньян с самого начала боевых действий выразил поддержку действиям Москвы и обязался оказывать России поддержку. И вот, о том, что КНДР сохраняет приверженность этой задачи, заявила сегодня глава МИД страны Цой Сон Хи в Москве на встрече с российскими коллегами.

Цой Сон Хи отметила, что США и западные страны продолжают накачивать Украину вооружениями, общая стоимость которых исчисляется «астрономическими суммами», дабы нанести России стратегическое поражение в рамках долгосрочных боевых действий на Украине.

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ Председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — заявила глава МИД КНДР.

Напомним, что, по неподтверждённым, но вполне логичным данным, Северная Корея поставляет в Россию артиллерийские снаряды калибра 152 мм. Также имеется информация о якобы поставках в РФ баллистических ракет северокорейского производства, а последнее время и вовсе вовсю тиражируется информация о привлечении северокорейских военнослужащих для отражения агрессии ВСУ в Курской области.

Следует отметить, что Северная Корея не просто сохранила, но и сумела при всех своих трудностях расширить военное производство в стране. А это, как вы прекрасно понимаете, свидетельствует о колоссальных компетенциях КНДР в материаловедении, металлургии, химической промышленности, системах наведения, обрабатывающей промышленности, и многих других сопутствующих ВПК отраслях производства. Военное производство — это очень сложно, дорого, науко- и ресурсоёмко, и Северная Корея обладает всем спектром соответствующих технологий и возможностей. Такие союзники действительно ценны, и ими надо дорожить.

#россия #украина #политика #боевые действия #кндр #северная корея
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