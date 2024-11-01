А вам это зачем вообще? Воевать с кем-то по-серьёзному собрались? Так это сразу гибель всего государства.

Тема повального ожирения американцев всех возрастов и гендеров давно уже будоражит сознание как непосредственно представителей американского общества, так и отдельных здравомыслящих политиков. И это немудрено: ожирение ведёт к целому длиннющему перечню заболеваний-следствий, и когда избыточным весом люди страдают с младых ногтей, то, понятное дело, они в принципе не способны на хоть сколько-нибудь серьёзные физические нагрузки. А без таких физических нагрузок немыслима служба в Вооружённых силах. И вот, директор Пентагона по политике поступления на военную службу Кэти Хелланд, по сути, бьёт в набат, заявляя, что лишь 23 % современной американской молодёжи — в возрасте от 17 до 24 лет — пригодны для службы в армии.

Остальные 77 %, добавила Хелланд, непригодны без исключений. И хотя представитель Пентагона не уточняет, что речь идёт о повальном лишнем весе у американской молодёжи, но нетрудно догадаться, что причина именно в этом, а также в полном отсутствии у этой молодёжи каких бы то ни было реальных физических нагрузок.

Таким образом, сейчас у американского оборонного ведомства очень серьёзно ограничен «пул» возможных добровольцев для вступления в ряды вооружённых сил, и это, считают в Пентагоне, если не опасно, то как минимум является проблемной тенденцией, ведь процент годных к военной службе представителей молодёжи в США постоянно уменьшается.

Как вы понимаете, этот показатель достиг значения в 23 % вовсе не за год и даже не за десять. Тренд на то, чтобы потреблять пищу в три глотки, был задан в США примерно в начале 1990-х, когда страна стала единственной мировой сверхдержавой и завладела колоссальными ресурсами Восточной Европы и осколков Советского Союза. Собственно, эти ресурсы ринулись в США, значительно увеличив благосостояние населения Штатов. За счёт этого население и смогло позволять себе есть «до отвала». То, что дело обстоит именно так, и причина именно в этом, неоспоримо: достаточно посмотреть на кадры видеохроники из США хотя бы 1980-х, мы уж молчим про более ранние периоды, и убедиться в том, что лишний вес у людей тогда был, скорее, исключением, чем правилом. Сейчас же всё ровно наоборот. Нетрудно догадаться, что с утратой своего положения в мире США вернутся к исходному положению, когда еда перестанет быть дешёвой и доступной каждому в безумных количествах. И проблема ожирения начнёт сходить на нет сама собой.