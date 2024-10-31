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Марка MG представила обновлённую версию седана, являющегося клоном китайского Roewe i5. Новая модель оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем и вариатором.

В салоне обновлённого MG 5 появились новая передняя панель и центральный тоннель. Седан получил виртуальную приборную панель на 12,3 дюйма и мультимедийную систему с 10,1-дюймовым “парящим” планшетом. В списке оборудования также значатся климат-контроль, люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона и камеры кругового обзора.

В линейке MG сейчас присутствуют два разных седана с индексом “5”. В некоторых странах продаётся MG 5, аналог старого Roewe i5 2018 года (обе марки принадлежат концерну SAIC). В Китае и других странах доступна оригинальная модель MG 5, недавно прошедшая рестайлинг. Теперь обновили и клон Roewe i5, премьера которого состоялась на автосалоне в Саудовской Аравии. Оригинальная “пятёрка” также доступна на Ближнем Востоке под названием MG GT. На Ближнем Востоке рестайлинговый MG 5 оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. (ранее 114 л.с.), работающим в паре с вариатором.

Рестайлинг MG 5 не привнёс значительных изменений – это всё тот же клон Roewe i5, но уже образца 2021 года. В Китае модель i5 с таким дизайном больше не продаётся, так как в прошлом году она была модернизирована. В сравнении с предыдущей версией MG 5 для Ближнего Востока изменились бамперы, радиаторная решётка, фары и задние фонари. Габариты остались почти неизменными: длина – 4607 мм, колёсная база – 2680 мм.

В России MG 5 также доступен, как в оригинальной версии, так и в виде клона Roewe i5. За поставки моделей отвечают разные компании, поэтому возможно, что рестайлинговый клон i5 также появится на российском рынке.