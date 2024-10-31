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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Ozon уберёт функцию постоплаты для большинства категорий товаров уже с 1 ноября, но одежды это не коснётся
Сами думайте, насколько это правильно.

С 1 ноября маркетплейс Ozon остановит действие функции внесения оплаты при получении товара. Нововведение коснётся большинства категорий товаров, за исключением категории Fashion (одежда и всё производное). Теперь заказы, не требующие примерки, необходимо будет оплачивать при оформлении.

Компания объяснила это решение тем, что опция оплаты при получении наиболее востребована покупателями именно при заказе товаров категории Fashion. Клиенты используют её вдвое чаще для одежды и аксессуаров, чем для других категорий. Аналитики Ozon также отметили, что большинство покупателей других товаров не пользовались этой опцией, когда она была доступна. Заказы, оформленные с постоплатой до 1 ноября, можно будет оплатить при получении до 31 октября включительно.

Опция оплаты при получении была введена на маркетплейсе Ozon в ноябре 2022 года и изначально распространялась на одежду, обувь, головные уборы и бельё. В августе 2024 года Ozon начал тестировать её расширение на другие категории товаров.

#маркетплейсы #ozon
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