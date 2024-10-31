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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Исследование: миллиардеры производят столько же углеродных выбросов за 90 минут, сколько обычный человек за всю жизнь
«Как вы смеете!»

Мир стремится сократить выбросы углерода с помощью возобновляемых источников энергии и других экологически чистых инициатив. Однако, по мнению экспертов, одним из наиболее эффективных способов уменьшить эти выбросы было бы сокращение использования частных самолетов и яхт миллиардерами, такими как Илон Маск и Джефф Безос. По данным нового исследования, представители касты сверхбогатых людей создают столько же углеродных выбросов за 90 минут, сколько средний человек за всю свою жизнь.

Так, британская НПО Oxfam, занимающаяся борьбой с глобальной бедностью, опубликовала отчёт, в котором рассматривается «углеродное неравенство». В отчёте анализируется, как яхты, самолеты и загрязняющие инвестиции 50 самых богатых миллиардеров мира ускоряют климатический кризис.

Результаты исследования поражают. Oxfam провела исследование поведения частных самолётов, принадлежащих 23 из 50 самых богатых людей мира, и обнаружила, что в среднем каждый из этих миллиардеров совершил 184 полёта, проведя в воздухе 425 часов в 2023 году. Это эквивалентно 2074 тоннам углерода в год, что равно выбросам, которые средний человек производит за 300 лет, или же за 2000 лет, если речь идёт о представителе бедной страны (50% населения мира, если что).

С яхтами ситуация ещё хуже. Oxfam установила, что средний годовой углеродный след каждой из 23 яхт, принадлежащих 18 миллиардерам, составляет 5672 тонны, что в три раза больше выбросов их частных самолётов. Это эквивалентно 860 годам выбросов для среднестатистического человека.

Например, за 12 месяцев два частных самолёта Джеффа Безоса провели в воздухе почти 25 дней, выбросив столько углерода, сколько сотрудник Amazon в США производит за 207 лет. За тот же период два частных самолёта Илона Маска сгенерировали 5497 тонн углекислого газа, что в среднем составляет 15 тонн в день. Это эквивалентно выбросам 11 среднестатистических людей за всю их жизнь.

Ещё из интересного в рамках исследования. Из 50 миллиардеров, рассмотренных в исследовании, около 40% их инвестиций приходятся на отрасли с интенсивными выбросами, такие как нефть, горнодобывающая промышленность и судоходство, со средними выбросами около 2,6 миллиона тонн CO2-эквивалентов. Это примерно в 340 раз больше их выбросов от частных самолётов и яхт вместе взятых, и выбросы от этих инвестиций каждого миллиардера эквивалентны почти 400 000 годам потребительских выбросов среднего человека.

В итоге, Маск, Безос и другие миллиардеры индивидуально создают больше углекислого газа за 90 минут, чем средний человек за всю свою жизнь. Oxfam пишет, что в следующем столетии 1,5 миллиона избыточных смертей будут вызваны потребительскими выбросами 1% самых богатых людей.

#экология #исследование
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