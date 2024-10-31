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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Постпред РФ при ООН: Никакой заморозки украинского конфликта и никакого вступления Украины в НАТО не будет
Сказал как отрезал. И ведь всё по делу.

Последнее время коллективный Запад, всячески финансирующий Украину, уже не говорит о «победе» Киева, а пытается тешить себя иллюзиями о «ничьей», «заморозки по линии боевого соприкосновения», и прочими фантазиями. Как вы понимаете, такие странные условия абсолютно не устраивают Россию, в задачу которой в рамках текущей специальной военной операции входит искоренение фундаментальных причин, приведших, собственно, к её (СВО) началу.

Тем временем разговоры о каких-либо компромиссных вариантах разрешения кризиса не утихают, и проникли они уже в зал заседаний Совбеза ООН, чем откровенно начали раздражать российское постоянное представительство.

Так, глава российской миссии при ООН Василий Небензя с явно ощущающимся раздражением прямым текстом заявил, что цели российской военной операции будут достигнуты: никакой заморозки конфликта, чтобы Киев мог «зализать раны», не будет, как не будет и никакого членства Украины в НАТО. Вместе с тем цель России по демилитаризации Украины и её денацификации остаётся в силе.

Здесь необходимо понимать, что, по сути, ультимативные условия России имеют право на существование, поскольку ВС РФ на деле доказывают, что могут, если необходимо, добиться выполнения всех вышеуказанных условий с помощью военной силы. И тогда разговор будет уже совсем другим, на совсем других условиях и в совсем иной атмосфере. А вот максималистские заявления Киева и коллективного Запада под собой ничего, кроме нереализуемых «хотелок», не имеют. И в этом ключевая разница между позициями двух противостоящих сторон.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Лавров сомневается в том, что украинский кризис можно завершить вничью
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