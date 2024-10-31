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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров сомневается в том, что украинский кризис можно завершить вничью
Только на условиях России. Альтернативы этому варианту нет, а будет всё только жёстче.

В коллективно-западной экспертной среде начинают множиться разговоры о том, что украинский кризис пора закруглять, при этом выводить его как-то на ничью. Понятно, что это не более чем фантазии, поскольку никакая ничья Россию не устраивает, потому что не подразумевает никакого разрешения фундаментальных причин начала самого кризиса, и вот, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров официально озвучил сомнение в реалистичности подхода о «ничьей» в рамках данного конфликта.

По словам Лаврова, вничью «немножко не передаёт необходимости надёжно обеспечить интересы каждой стороны» (имеются в виду, естественно, исключительно интересы России, поскольку интересы Украины уже мало кого интересуют, но дипломатический протокол обязывает смягчать риторик), в том числе и в масштабе всего евразийского континента. Проще говоря, если трактовать слова Лаврова так, как он их подразумевает, Москву устраивает разрешение текущего кризиса только на условиях полного и безоговорочного выполнения всех российских условий.

А эти условия с каждым днём становятся жёстче, и список их становится всё длиннее. На сегодняшний день Киеву и западным столицам придётся признать изменившиеся границы России и Украины по состоянию на конец 2022 года, обеспечить полную демилитаризацию Украины, её денацификацию и неискоренимо нейтральный статус. Также будет поднят вопрос о статусе русского языка, канонической Украинской православной церкви и других вопросов, по которым действующая киевская власть притесняет собственных же граждан.

Как уже отмечалось неоднократно, на приемлемые для Украины условия Киев должен был соглашаться весной 2022 года, когда можно было «отделаться» только Крымом и независимым Донбассом. Ещё лучше бы было исполнять Минские соглашения, по которым Украина должна была распрощаться только с Крымом. Но кто-то в Киеве решил, что ВСУ хватит сил решить вопрос силовым способом и пошёл ва-банк, закономерно эту ставку проиграв. Мораль всей этой истории такова: случайных людей в политике быть не должно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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