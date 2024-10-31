Программа модернизации гидроэнергетического оборудования продолжается.

В России уже больше десяти лет действует программа модернизации гидроэнергетического оборудования. Поскольку прогресс на месте не стоит, как постоянно увеличивается и потребление электроэнергии, а новые гидроэлектростанции построить возможно, мягко говоря, не везде, то модернизация с целью повышения коэффициента полезного действия уже существующих станций — это настоящее спасение для отрасли.

Усовершенствованию подвергаются все ГЭС в России от мала до велика, и вот, в частности, компания «РусГидро» отчиталась о том, что Новосибирская ГЭС после модернизации за полные девять месяцев текущего года произвела на 12,9 % больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года, то есть, до модернизации.

Необходимо отметить, что гидроэнергетика де-факто относится к экологически чистой. А в общей сложности в России к экологически безопасной относится примерно 85 % электрогенерации. Речь идёт о гидроэлектростанциях, атомных электростанциях, о незначительной доле возобновляемых источников энергии, а также о тепловых электростанциях, работающих на природном газе.