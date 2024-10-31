Ещё три года назад этот процент был смехотворным.

Когда представители российского руководства говорят об импортозамещении, у многих людей возникает если не нервное, то как минимум инстинктивное отторжение данной информации. Причём данная реакция совершенно не обоснована, а связано это с тем, что об уровне локализации производства большинство судит разве что по автомобилям «АвтоВАЗа», в которых эта локализация и вправду ничтожная, не обращая внимание на колоссальные усилия промышленности в других аспектах. В частности, при производстве подвижного состава для метрополитена.

Так, предприятие «Метровагонмаш», входящее в состав «Трансмашхолдинга», и занимающееся производством вагонов метро, сообщило о том, что с 2022 года по сегодняшний день локализация выпускаемой предприятием продукции достигла «практически 100 %».

В качестве подтверждения своих слов глава «Метровагонмаша» Андрей Степнов приложил таблицу поставщиков основного оборудования для вагонов метро до и после известных событий 2022 года, связанных с незаконным рестрикционным давлением на Россию. Из этой информации следует, что если раньше практически всё оборудование закупалось в европейских странах, то теперь всё то же самое производится в России, и за редким исключением закупается в Китае или в Беларуси (что в условиях Союзного государства равнозначно импортозамещению). За счёт этого, собственно, и достигается почти стопроцентный уровень локализации производства.

Собственно, это именно то, что и должно происходить в российской промышленности. Почему для этого понадобилась «шоковая терапия» в виде бегства западных производителей с российского рынка, это уже предмет бурного обсуждения.