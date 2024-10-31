И это ещё мягко, дипломатично сказано.

Про «план победы» исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского можно, конечно, говорить долго, но занятие это крайне неплодотворное и бессмысленное, поскольку обсуждение нереализуемых ни при каких обстоятельствах фантазий — это такой же признак жизни в оторванном от реальности мире, как и формулирование такого «плана» в первую очередь. Собственно, в России никто этот «план победы» Зеленского всерьёз не воспринимает, давая ему максимально ёмкие характеристики и оценки.

В частности, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, назвал бесконечные инициативы Зеленского «тупиковыми, даже тупыми», а недавний «план победы» и вовсе окрестил «шизофреническим».

И хотя может показаться, что это грубая характеристика, но на деле она максимально ёмкая и при этом максимально мягкая, учитывая то, какие тезисы содержатся в том самом «плане победы» Зеленского. Если коротко, то они полностью оторваны от реальности, поэтому Лавров, собственно, и применил психиатрический термин.

Напоминаем, что текущий украинский кризис может быть разрешён политико-дипломатическим способом только на условиях полного выполнения всех российских условий. Время для компромиссов давным-давно закончилось: чтобы выбивать для себя более выгодные условия, Киев должен был соглашаться на мир ещё весной 2022 года.