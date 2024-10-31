Средняя по Москве — 111 тысяч рублей.

В третьем квартале 2024 года арендные ставки на жильё в России достигли исторического максимума, следует из обзора Аналитического центра ДОМ.РФ. В Москве средняя стоимость аренды составила 111 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тыс. рублей, а в других городах — 43 тыс. рублей. Рост ставок наблюдался по всей стране, достигая двузначных значений.

С конца 2022 – начала 2023 годов арендные ставки взлетели на 70% в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных городах России увеличились почти в полтора раза. Руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг объясняет это снижением доступности ипотеки вне льготных программ и, как следствие, покупки квартир на вторичном рынке. Аналогичная ситуация сложилась и на первичном рынке после отмены масштабных программ господдержки в третьем квартале 2024 года.

Количество активных объявлений о сдаче квартир в течение последних трёх кварталов стабильно держится на уровне 55-56 тыс. лотов. Средний срок сдачи квартиры в Москве увеличился до 22 дней (плюс 2 дня ко второму кварталу), а в Санкт-Петербурге — до 29 дней (плюс 12 дней). Гольдберг прогнозирует сохранение текущей ситуации до начала активного смягчения денежно-кредитной политики.

Примечательно, что доходность от сдачи квартир в 2-2,5 раза ниже доходности альтернативных инвестиций, например, ОФЗ и банковских депозитов.