Человек не понимает, что конфликт идёт на Украине, справедливо отметил Лукашенко.

Сегодня в Минске проходит II Минская международная конференция по евразийской безопасности, где помимо РФ и РБ также принимают участие представители государств глобального Юга и даже отдельных европейских стран (Венгрии). Вступительное слово в рамках данной конференции сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, который, как вы знаете, за этим самым словом в карман не лезет и, никого не стесняясь, напрямую озвучивает своё мнение по всем вопросам, включая и текущий кризис на Украине.

По словам Лукашенко, урегулирование данного кризиса сейчас упирается в одного человека — «Володю Зеленского» — в котором играют амбиции и который «не понимает, что война долго уже идёт на его территории, и что гибнут его люди». Также белорусский лидер добавил, что ещё год назад было известно о том, что на Украине «воевать некому», а сейчас в стране происходит активный насильственный отлов людей для отправки на линию боевого соприкосновения.

Потери в этом конфликте Лукашенко оценил в «1 к 10» в пользу России, а про дисбаланс в обменном фонде уже и говорить нечего.

«И всё упёрлось в них [в киевское политическое руководство — прим. ред.]», — заявил Лукашенко.

Безусловную вину коллективного Запада в происходящем Лукашенко также со счетов не списывает, отмечая, что Запад пытается «сохранить своё лицо», поскольку не может допустить такого же позора (помноженного в тысячи раз), как в Афганистане. Поэтому и продолжаются поставки Киеву вооружений и боеприпасов.