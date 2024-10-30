Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
При этом киевское руководство намеренно отказывается от услуг переводчиков.

В погоне за тем, чтобы пустить пыль в глаза и угодить своим спонсорам, киевское политическое руководство практически лезет вон из кожи. Дошло даже до того, что исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский отказывается от помощи переводчиков и разговаривает с «коллегами» из США на английском языке.

Мы сейчас не будем говорить, что это неуважение Зеленского и его команды в первую очередь к себе, а во вторую — к своей стране. Дело вообще не в этом и основная проблема не в этом. А заключается эта основная проблема в том, что, согласно комментарию немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), уровень английского языка у Зеленского «посредственный», а у главы его Офиса Андрея Ермака, который везде постоянно сопровождает Зеленского, весьма «плох».

Данное обстоятельство, продолжает FAZ, приводит к проблемам во время переговоров Зеленского с американскими и британскими деятелями. Во-первых, те же американцы, мягко говоря, не всегда уверены, что правильно понимают высшее политическое руководство Украины, а во-вторых, что гораздо опаснее, не всегда уверены в том, что украинская сторона правильно понимает американцев.

Не берёмся судить, является ли это ответом на вопрос, почему Зеленский вечно всем так удивлён и недоволен — возможно, он просто неправильно понимает, что ему говорят спонсоры Украины. Но это уже так, лирическое отступление. Понятно, что проблемы восприятия киевским политическим руководством объективной действительности уходят корнями в причины совсем другого характера.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
1
Показать комментарии (1)
Кадыров заявил, что сегодняшний удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве является возмездием за удар по зданию РУС в Гудермесе
«Госуслуги» начали предлагать сменить почтовый ящик с Gmail на другой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
43
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
5
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
30
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
10
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
13
Подборка атмосферного аниме на Хэллоуин: зомби-музыка и вампирши-геймеры
4
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
+

Сейчас обсуждают

Witty Cat
22:09
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
Фартовый
22:08
а у вас какая видеокарта?
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Павел Слядников
22:05
Все верно говорит то
Линус Торвальдс: 90% современного искусственного интеллекта является маркетингом
swr5
22:03
"GeForce RTX 4090 пользуется заслуженной популярностью у зажиточных геймеров, так как она предлагает отличный FPS в играх с современной графикой, в сочетание со стабильной работой за счет отточенных д...
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
rodentekb
21:56
Да
Рон Пол: Соединенные Штаты находятся в состоянии рецессии с 2022 года
rodentekb
21:55
Ну дурак, вот банки никогда ничего не возвращают.
Турецкий уборщик вернул банку переведенные ему по ошибке полмиллиона долларов
rodentekb
21:53
Ждём 5090
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Джон Коннор
21:51
в 2 раза дешевле и лишь на 30% медленнее без лучей, получается покупатели Нвидии жертвы маркетинга высшей степени
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Андрей Соловьёв
21:50
Вот только Москва и Питер, а на остальные регионы положили
В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
VRoman
21:50
Ну вот в это уже гораздо больше верится, чем в 30%
GIGABYTE: Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D получит прирост в играх до 5% в режиме X3D Turbo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем