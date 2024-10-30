При этом киевское руководство намеренно отказывается от услуг переводчиков.

В погоне за тем, чтобы пустить пыль в глаза и угодить своим спонсорам, киевское политическое руководство практически лезет вон из кожи. Дошло даже до того, что исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский отказывается от помощи переводчиков и разговаривает с «коллегами» из США на английском языке.

Мы сейчас не будем говорить, что это неуважение Зеленского и его команды в первую очередь к себе, а во вторую — к своей стране. Дело вообще не в этом и основная проблема не в этом. А заключается эта основная проблема в том, что, согласно комментарию немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), уровень английского языка у Зеленского «посредственный», а у главы его Офиса Андрея Ермака, который везде постоянно сопровождает Зеленского, весьма «плох».

Данное обстоятельство, продолжает FAZ, приводит к проблемам во время переговоров Зеленского с американскими и британскими деятелями. Во-первых, те же американцы, мягко говоря, не всегда уверены, что правильно понимают высшее политическое руководство Украины, а во-вторых, что гораздо опаснее, не всегда уверены в том, что украинская сторона правильно понимает американцев.

Не берёмся судить, является ли это ответом на вопрос, почему Зеленский вечно всем так удивлён и недоволен — возможно, он просто неправильно понимает, что ему говорят спонсоры Украины. Но это уже так, лирическое отступление. Понятно, что проблемы восприятия киевским политическим руководством объективной действительности уходят корнями в причины совсем другого характера.