Ну очень агрессивным, что не совсем типично для «Шкоды».

Skoda представила новое поколение «заряженного» кроссовера Kodiaq RS. Автомобиль получил более мощный двигатель, обновлённый дизайн и расширенный список оборудования. Напомним, что второе поколение Skoda Kodiaq дебютировало год назад. Сейчас европейским покупателям доступны версии с бензиновыми и дизельными двигателями, а также подзаряжаемый гибрид. Кроме того, есть «оспортивленный» вариант Sportline.

Новый Kodiaq RS оснащается исключительно бензиновым турбомотором 2.0 TSI Evo мощностью 265 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Это больше, чем у предшественника (245 л.с. и 370 Нм). Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Привод – полный. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды у пятиместной версии и 6,4 секунды у семиместной. Максимальная скорость составляет 231 км/ч.

Внешне Kodiaq RS отличается от стандартной версии более агрессивными бамперами, чёрной радиаторной решеткой с подсветкой, черными корпусами зеркал, рейлингами и окантовкой стекол. Также установлены 20-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты. В стандартное снаряжение входят матричные фары.

В салоне появились трёхспицевый руль и спортивные кресла с вентиляцией, подогревом и памятью настроек. На педалях – металлические накладки. В базовой версии RS Lounge используется отделка из замши и искусственной кожи. За доплату предлагается версия RS Suit с отделкой из перфорированной кожи.

В списке оборудования также присутствуют виртуальная приборка (10 дюймов), мультимедийная система с планшетом диагональю 10 или 13 дюймов и множество систем помощи водителю.

Дата начала продаж и цены нового Skoda Kodiaq RS пока не объявлены.