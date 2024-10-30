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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Skoda Kodiaq RS вернулся с новым мотором и агрессивным дизайном
Ну очень агрессивным, что не совсем типично для «Шкоды».

Skoda представила новое поколение «заряженного» кроссовера Kodiaq RS. Автомобиль получил более мощный двигатель, обновлённый дизайн и расширенный список оборудования. Напомним, что второе поколение Skoda Kodiaq дебютировало год назад. Сейчас европейским покупателям доступны версии с бензиновыми и дизельными двигателями, а также подзаряжаемый гибрид. Кроме того, есть «оспортивленный» вариант Sportline.

Новый Kodiaq RS оснащается исключительно бензиновым турбомотором 2.0 TSI Evo мощностью 265 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Это больше, чем у предшественника (245 л.с. и 370 Нм). Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Привод – полный. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды у пятиместной версии и 6,4 секунды у семиместной. Максимальная скорость составляет 231 км/ч.

Внешне Kodiaq RS отличается от стандартной версии более агрессивными бамперами, чёрной радиаторной решеткой с подсветкой, черными корпусами зеркал, рейлингами и окантовкой стекол. Также установлены 20-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты. В стандартное снаряжение входят матричные фары.

В салоне появились трёхспицевый руль и спортивные кресла с вентиляцией, подогревом и памятью настроек. На педалях – металлические накладки. В базовой версии RS Lounge используется отделка из замши и искусственной кожи. За доплату предлагается версия RS Suit с отделкой из перфорированной кожи.

В списке оборудования также присутствуют виртуальная приборка (10 дюймов), мультимедийная система с планшетом диагональю 10 или 13 дюймов и множество систем помощи водителю.

Дата начала продаж и цены нового Skoda Kodiaq RS пока не объявлены.

#автомобили #skoda #skoda kodiaq rs
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garison87
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beastly77
20:41
судя по реакции, этот гражданин видит свой край отдельным государством
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Nvidia&Intel Hater
20:39
А вот ,вшивый фейкомет как дела обстоят на самом деле ,а не на зеленожопом сайте.И тут замечу еще на 5 кадров моя выиграет от разгона точно.и внезапно и нет никаких 27 процентов.как твоя у моей отсасы...
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jsth
20:35
А что для вас конец СВО?
Кадыров заявил, что сегодняшний удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве является возмездием за удар по зданию РУС в Гудермесе
Nvidia&Intel Hater
20:27
3050 -это даже не бомж карта .это хуже .и дурачки как ты ее выставляют за 15 тыр и ждут месяцами ..авось другой дурак купить кал
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
Александр Иконников
20:26
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Nvidia&Intel Hater
20:24
И снова твоя заглатывает и отсасывает .и в этой игре снова как всегда .так что упрись чмырь рогом и наслажайся.дерьмо 3050 во всей красе.заглот на 23 процента по среднему от 6600.3050 и картой то назв...
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SlyBiBi
20:23
Перефразируем заголовок: "КАК ЗАСТАВИТЬ ЗЕЛО-БУБЛЮ НЕ СРАТЬ СВОЕЙ РЕКЛАМОЙ", обернутой в тупые статейки.
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
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