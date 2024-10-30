Иные бампера и тормозные суппорта от Brembo.

Американская марка Cadillac, входящая в концерн General Motors, анонсировала «заряженную» версию своего электрического кроссовера Lyriq. Продажи Lyriq-V, первого «заряженного» электромобиля бренда, начнутся в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии в начале 2025 года. На другие рынки новинка выйдет позднее.

Компания опубликовала несколько тизеров Lyriq-V 2026 модельного года. «Заряженный» кроссовер отличается от стандартной версии более агрессивным дизайном переднего и заднего бамперов, а также наличием тормозных суппортов Brembo и оригинальных колёсных дисков большого диаметра с низкопрофильными шинами. Ожидается, что дорожный просвет Lyriq-V будет меньше, чем у стандартной версии.

Cadillac пока не раскрывает технические характеристики Lyriq-V. Ранее производитель заявлял, что каждый электромобиль серии V performance будет обладать «исключительной производительностью, конкурентоспособным запасом хода и стандартным полным приводом».

Напомним, что стандартный Cadillac Lyriq также доступен в полноприводной версии с двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Совокупная мощность этой версии составляет 507 л.с., а максимальный крутящий момент – 610 Нм. Ожидается, что Lyriq-V будет еще мощнее. Возможно, он получит ту же силовую установку, что и Chevrolet Blazer EV SS, построенный на той же платформе GM Ultium. Мощность Blazer EV SS составляет 603 л.с., а крутящий момент – 875 Нм.

Цена Cadillac Lyriq-V будет объявлена позже. Стоимость стандартного Lyriq в США начинается от 58 590 долларов.