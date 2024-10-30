Для возмездия, «что им даже не снилось», как-то исключительно неубедительно.

Вчера утром беспилотники атаковали здание Российского университета спецназа в Гудермесе. Выяснено, что дронами управляли из центра управления беспилотных систем Генштаба ВСУ, и в качестве ответной меры по соответствующему зданию сегодня был нанесён удар дронами «Герань-2». О том, что речь идёт именно об ударе возмездия, заявил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещавший вчера беспрецедентный удар возмездия за данный акт терроризма.

Мы, конечно, не берёмся судить, зачем нужно постоянно действовать реактивно, то есть, наносить ответные удары, а не превентивные, но в любом случае это всё выглядит крайне неубедительно. Беспилотники со стороны Украины запускаются тысячами в месяц, причём запускаются на общепризнанную территорию России, не являющуюся зоной боевых действий, то есть, являются актами террора мирного населения. И при этом уже почти три года центр управления беспилотных систем ГШ ВСУ стоял целёхонький, да и сейчас у него, по сути, повреждена только кровля. Иногда лучше помалкивать и не привязывать события к чему бы то ни было.