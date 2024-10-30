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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Сербии сказал, что ответил ему Путин на предложение о перемирии в украинском конфликте
Ответил то, что и должен был ответить. Причём, максимально дипломатично и мягко, хотя такой вопрос заслуживает ответа пожёстче.

Многие страны пытаются вогнать Россию в ловушку «перемирия» на Украине: то по текущей линии боевого соприкосновения, то ещё на каких-то фантастических условиях. Всякий раз российское политическое руководство напоминает, что РФ устраивает только полное выполнение требований Москвы относительно первопричин начала текущего кризиса, а также признание неоспоримых реалий «на земле». По сути, Россия по горло наелась «перемириями», которые затем оборачиваются ещё более кровопролитными конфликтами, и теперь не приемлет ничего другого, как полной ликвидации самих причин кризисных явлений.

Одним из псевдомиротворцев, предлагающих установить на Украине перемирие, является президент Сербии Александр Вучич. В комментарии агентству Bloomberg он заявил, что предлагал Путину прекратить огонь на Украине, но в ответ получил резкое заявление о том, что «все цели специальной военной операции будут достигнуты».

Иными словами, Кремль отверг идею перемирия и подтвердил решимость в деле того, чтобы добиваться поставленных задач силовым путём, поскольку никаких реальных стремлений к основательному решению данного кризиса политико-дипломатическим способом нет и не предвидится.

Уже много раз отмечалось, что данный кризис мог вообще не начинаться. Для этого США нужно было признать тот факт, что они больше не единственная сверхдержава на планете, отказаться от расширения НАТО, забыть про попытки втащить Украину в данный альянс, а также отодвинуть военную инфраструктуру НАТО на границы 1997 года. Но на Западе решили, что могут проигнорировать данное предложение. Всё остальное — уже история.

#россия #украина #политика #боевые действия #сербия
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