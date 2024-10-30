Дело, которое должно было развиваться ещё лет 15 назад.

Раньше Россия закупала инструментальное оборудование преимущественно на Западе. Мы сейчас не будем объяснять, почему это была колоссальная ошибка, поскольку данный факт очевиден. Как результат, сейчас российским производителям приходится в авральном режиме замещать ушедших в нарушение контрактов, норм международного права и международной торговли западных поставщиков. В вопросе производства инструментов, преимущественно для нужд промышленности, большую лепту вносит концерн «Калашников», заявивший сегодня о плане по 30-процентному увеличению выпуска соответствующей продукции в 2025 году.

Речь, добавила пресс-служба концерна, идёт о широком спектре инструментальной продукции: металлорежущего инструмента, мерительного инструмента, пресс-форм, штампов, оснастки, различных приспособлений и вспомогательных инструментов.

Уточняется, что инструментальной продукцией «Калашников» снабжает как свои основные производства, так и «внешних заказчиков». Очевидно, под «внешними» заказчиками подразумеваются также российские промышленные предприятия, просто не входящие в состав концерна в частности и, возможно, в состав госкорпорации «Ростех» вообще.