Раньше Россия закупала инструментальное оборудование преимущественно на Западе. Мы сейчас не будем объяснять, почему это была колоссальная ошибка, поскольку данный факт очевиден. Как результат, сейчас российским производителям приходится в авральном режиме замещать ушедших в нарушение контрактов, норм международного права и международной торговли западных поставщиков. В вопросе производства инструментов, преимущественно для нужд промышленности, большую лепту вносит концерн «Калашников», заявивший сегодня о плане по 30-процентному увеличению выпуска соответствующей продукции в 2025 году.
Речь, добавила пресс-служба концерна, идёт о широком спектре инструментальной продукции: металлорежущего инструмента, мерительного инструмента, пресс-форм, штампов, оснастки, различных приспособлений и вспомогательных инструментов.
Уточняется, что инструментальной продукцией «Калашников» снабжает как свои основные производства, так и «внешних заказчиков». Очевидно, под «внешними» заказчиками подразумеваются также российские промышленные предприятия, просто не входящие в состав концерна в частности и, возможно, в состав госкорпорации «Ростех» вообще.