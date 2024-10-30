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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Евросоюз признал, что недооценил военный и экономический потенциал России при планировании «помощи» Украине
Недооценивать оппонента — признак инфантильности. Это именно то, в чём мы постоянно обвиняем западных функционеров.

Бытует совершенно справедливое мнение о том, что худшее, что можно сделать — это недооценить своего соперника, свято веря в собственную исключительность и собственное непревзойдённое могущество, которых на самом деле не было, нет и не будет. И вот, именно так сейчас себя ведут представители коллективного Запада по отношению и к России, и к Китаю.

И если реальная конфронтация с Китаем Западу только предстоит, то вот с Россией она уже идёт, и идёт сильно не в пользу США и Евросоюза. В рамках этой конфронтации Вашингтон и европейские столицы стали терять своё влияние в мире, начали стремительно деиндустриализироваться, терять рынки, демилитаризовываться и в целом испытывать многочисленные проблемы: от экономических до социальных и, как следствие, политических.

И вот, в отчёте, подготовленном бывшим президентом Финляндии Саули Ниинисте для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, содержится информация о том, что ЕС полностью просчитался в отношении России, недооценив ни её военный, ни её экономический потенциал, начав оказывать поддержку Украине.

Вывод из этого в отчёте, впрочем, как вы можете догадаться, делается совершенно неверный. Вместо того, чтобы признать, что с Россией надо дружить, а не конфликтовать, Ниинисте уточняет, что своевременное признание колоссального потенциала России должно было привести к ускорению и увеличению поставок вооружений Украине.

На самом деле, никакой недооценки Евросоюз не допустил. Умные люди, а они на Западе ещё остались, с самого начала предупреждали своих функционеров о том, что они не знают, в какую игру вписываются, и какие у этого будут последствия для самой Европы. Но функционеры потому и функционеры, что знающих людей слушать не стали и решили действовать самостоятельно. Итог — то, что ЕС имеет сегодня. Для того руководители и имеют советников по разным вопросам, что полностью держать в уме все аспекты международных и экономических взаимодействий в мире попросту невозможно.

#россия #украина #политика #боевые действия #санкции #евросоюз
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