Начался антикриз на фоне катастрофы для ВСУ по всем участкам линии боевого соприкосновения.

Есть такая хорошая пословица: «После драки кулаками не машут». Но поскольку киевское политическое руководство попало на свои посты случайно, в рамках исторической ошибки, то никаких норм поведения и даже банальной логики там не знают, поэтому регулярно позволяют себе непозволительные вещи. В том числе и махать кулаками после драки.

Так, сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, который постоянно даёт одно интервью за другим, в рамках очередного общения с прессой заявил, что никакого плана захвата Курской АЭС в рамках вторжения в Курскую область у ВСУ якобы не было.

Как отметил Зеленский, если бы Украина хотела захватить атомную станцию, то это было бы сделано. Иными словами, как пытается убедить Зеленский своих соотечественников, провал ВСУ в Курской области, а российская разведка чётко установила, что целью ВСУ была именно Курская АЭС с целью «размена» на Запорожскую АЭС, это не ошибка в планировании, а, видите ли, такой план.

Проглотят ли такую информацию украинские потребители данной информации, вопрос хороший. Что-то нам подсказывает, что оторванные от реальности заявления Зеленского перестали воспринимать всерьёз даже на родине, не то что в кругах украинских спонсоров и кураторов.