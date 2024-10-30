Позволим себе отметить, что перспектива всё-таки есть: полная деиндустриализация Европы как следствие этих рестрикций.

Нынешняя внутренняя и внешняя политика коллективного Запада, до боли напоминающая политику позднего СССР с очевидным исходом, уже довела Европу до стремительной деиндустриализации, потери рынков сбыта, а вместе со всем этим — и потери своего влияния на мировой арене. Не в последнюю, а, скорее, в самую первую очередь к этому привели незаконные антироссийские рестрикции («санкции»), введённые под предлогом вооружённого конфликта на Украине, при том, что никаких договорных обязательств перед Украиной у США и ЕС нет.

По прошествии без малого трёх лет в Европе, которая после Украины является второй главной пострадавшей стороной данного кризиса, стали осознавать бесперспективность и ошибочность действий Евросоюза в отношении России. По крайней мере, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментарии российским средствам массовой информации.

По словам Фицо, в ЕС знают, что антироссийские санкции не работают, но когда их вводили, рассчитывали, естественно, на совсем другое развитие событий: премьер Словакии утверждает, что в Европе надеялись «унизить» Россию, показать ей место, но в итоге всё обернулось диаметрально противоположным результатом.

Напоминаем, что безоговорочная отмена антироссийских рестрикций — это условие России к Западу для урегулирования текущего кризиса. По-хорошему, конечно, за каждую незаконную рестрикцию необходимо истребовать с Запада огромные компенсации, но это уже будет предметом обсуждения в рамках неизбежного политико-дипломатического урегулирования.