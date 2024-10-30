Всё гораздо проще. России это зачем?

Удары по объектам энергетики России и Украины радикально отличаются между собой и по масштабам, и по последствиям. ВС РФ наносят удары на всю глубину территории Украины, «выносят» объекты электрогенерации, передающие подстанции и прочие критически важные объекты и узлы. ВСУ же, в свою очередь, лишь «царапают» нефтеперерабатывающие заводы и подрывают редкие цистерны с нефтепродуктами на нефтебазах. Ущерб совершенно несопоставимый, поэтому откровенно непонятно, зачем России соглашаться на взаимный отказ от ударов по энергообъектам, учитывая, что их выведение из строя упрощает работу ВС РФ и приближает конец текущего кризиса на российских условиях.

Но западной прессе логика чужда, поэтому она продолжает зачем-то продвигать «нарративы» о том, что Россия и Украина продолжают вести переговоры на тему прекращения нанесения друг другу ударов по объектам энергетики. В частности, сегодня утром соответствующая статья появилась в некогда уважаемом кем-то издании Financial Times.

Опровергнуть её пришлось пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. По словам Пескова, публикация Financial Times является не имеющим отношения к реальности «вбросом», которых сейчас очень много, и которые не стесняются публиковать даже «самые солидные» издания.

Здесь необходимо понимать одну простую вещь: киевское политическое руководство абсолютно недоговороспособно. Это следует из их заявлений и, что самое главное, из их действий. Даже переговоры о завершении данного кризиса, которые будут либо на российских условиях, либо их не будет вообще, придётся вести не с Киевом. Украина в рамках этих переговоров будет просто поставлена перед фактом.