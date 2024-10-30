Сейчас бы надеяться на ВТО. Организация полностью дискредитирована и является коллективно-западным инструментом недобросовестной конкуренции, не более.

Навязываемая коллективным Западом «добросовестная конкуренция» на мировом рынке, как всё чаще выясняется, на практике никакая не добросовестная и никакая не конкуренция. Стоит только тем или иным товарам из-за рубежа начать конкурировать на Западе с товарами местных производителей, тут же, в мгновение ока принимаются нарушающие нормы международной торговли законы, вводятся ограничения, заградительные пошлины, незаконные рестрикции («санкции») и всё в таком духе.

Понять поведение коллективного Запада нетрудно: когда нормы международной торговли вырабатывались, кроме самого Запада никто полным спектром технологий во всех областях не обладал. Сейчас же ими обладают Россия и Китай. В частности, китайские электромобили сейчас стремительно «захватывают» мировой рынок, поскольку, в отличие от европейских и американских электромобилей, имеют высокое соотношение цены—качества. Естественно, США и Евросоюз такой расклад не устраивает, поэтому там очень быстро начали вводить заградительные пошлины.

И вот, Китай, который воспринимает Евросоюз не более чем как некогда развитый рынок сбыта своих товаров, подал на данное наднациональное европейское объединение иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Как справедливо отметил официальный Пекин, ЕС занимается недобросовестной конкуренцией, то есть, нарушает нормы ВТО. На что Китай надеется, подавая иск в организацию, выпестованную своими же экономическими конкурентами, вопрос риторический. В Китае, как и в России, слишком силён легитимистский и юридический подход к международным делам.

Напоминаем, что Еврокомиссия вчера окончательно приняла решение о введении 35-процентных пошлин на ввозимые из Китая электромобили. Тем самым у этих электромобилей теряется их главное конкурентное преимущество — стоимость, которая значительно ниже, чем у авто европейских производителей, по причине отсутствия необходимости платить европейские заработные платы сотрудникам, оплачивать социальное обеспечение, следовать экологическим нормам, а также платить гораздо больше за энергию (особенно теперь, после добровольного отказа Европы от российских энергоносителей себе же во вред).