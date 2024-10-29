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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Уфе запустили производство зарядных станций для электромобилей
Лучше раньше, чем позже.

К электромобилям как к транспорту (а не как к игрушке для обеспеченных) на текущем этапе развития соответствующих технологий можно относиться по-разному. Но пока что это модно и, по всей видимости, будет всё активнее включаться в повседневную жизнь автомобилистов в России. Пока что доля электромобилей в РФ ничтожна и не выходит за рамки наиболее крупных и инфраструктурно развитых городов, но готовиться к росту их количества надо.

И этим занимаются, в частности, в Уфе. Так, уфимская компания «Соединительные электрические технологии» объявила о запуске серийного производства зарядных станций для электромобилей. Выпускаться эти станции будут под брендом «Аттар», а их мощность в «быстром» исполнении будет составлять от 60 кВт до 150 кВт. Также предприятие намерено начать выпуск «медленных» станций мощностью от 3,5 кВт до 44 кВт.

Если учитывать стратегию развития автомобильной промышленности России, то уже у 2030 году доля электромобилей на дорогах страны должна составить 15 %. Как вы понимаете, такое огромное количество электрокаров нужно как-то заряжать, причём быстро, и под это дело производители готовятся уже сейчас.

На данном этапе основным вопросом и одновременно проблемой остаётся подведение к этим зарядным станциям соответствующих коммуникаций. Десяток станций, расположенных на одной условной парковке, это уже полтора мегаватта максимальной мощности, и подстанции должны такую нагрузку уметь «переваривать».

#россия #электромобили #промышленность #энергетика
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