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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадыров пообещал возмездие за удар БПЛА по зданию Российского университета спецназа в Чечне
Возмездие кому?

Сегодня под утро в Чечне беспилотником был атакован Российский университет спецназа, считающийся уникальным в своём роде военным учебным заведением. В результате попадания БПЛА была значительно повреждена кровля одного из корпусов. И хотя местные власти утверждают, что корпус в этот момент «пустовал», и обошлось без жертв, ущерб всё-таки нанесён, причём нанесён на территории России, которая не является зоной боевых действий. Проще говоря, совершён акт терроризма, и на него обязательно надо отвечать возмездием.

И вот, это возмездие было обещано непосредственно главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Произошедшее Кадыров назвал «укусом», в ответ на который исполнители данного преступления будут «уничтожены».

«Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что им даже не снилось», — заявил чеченский лидер.

Необходимо понимать, что с вероятностью, близкой к абсолютной, беспилотник запускался откуда-то неподалёку, проще говоря, ячейками противника внутри Чечни или соседствующих с ней регионах.

#россия #политика #боевые действия
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