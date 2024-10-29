Разумеется. По-другому и быть не может. От завода должен остаться только котлован.

На данном этапе неизвестно, действительно на Украине каким-то чудом был построен завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall или же это просто блеф со стороны официального Берлина. Если это блеф, то его очень быстро вскроет российская разведка, тем самым конкретно унизив Германию, если же правда, то по предприятию в обязательном порядке необходимо нанести серию ракетных ударов.

Несмотря на то, что предприятие относится к немецкому концерну, оно всё равно будет законной целью для российской армии. И чтобы в этом ни у кого, в том числе у Берлина, не было никаких сомнений, данный факт подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ВС РФ не будут смотреть, чьё это предприятие, а нанесут по нему удары, поскольку оно обеспечивает производство техники, которая затем идёт на линию боевого соприкосновения. А допускать этого нельзя.

Ранее руководитель Rheinmetall заявил, что это первый из четырёх запланированных к открытию заводов на территории Украины. Как концерн собирается этот план реализовывать, учитывая, что на Украине нет ни одного безопасного квадратного сантиметра территории, опять же, осталось за кадром.

Свою (доставшуюся от СССР/России) оборонную промышленность Украина уже утратила в результате постоянных российских ударов, поэтому целиком и полностью надеется и зависит от западной военной поддержки.