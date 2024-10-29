История творится там, где и ведётся основной конфликт.

Ключевым направлением боевых действий в рамках украинского кризиса, безусловно, является Донбасс. Именно здесь был и остаётся сосредоточен основной потенциал вооружённых сил Украины, именно здесь возведены наиболее серьёзные укрепления, и именно по итогам донбасской операции будет сформирован итог всего украинского кризиса. Череда грубейших ошибок командования ВСУ и политического руководства в Киеве привели к тому, что позиции Украины на Донбассе были серьёзно ослаблены, что, в свою очередь, позволило ВС РФ нарастить темп продвижения.

В частности, сегодня Минобороны России сообщило об освобождении сразу четырёх населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. Силами группировки войск «Юг» был установлен контроль над населённым пунктом Катериновка, группировка войск «Центр» заняла населённый пункт Горняк, группировка войск «Восток» продвинулась и освободила населённый пункт Доброволье. Чуть позже поступила дополнительная информация об освобождении группировкой войск «Центр» населённого пункта Селидово.

Министр обороны России Андрей Белоусов уже направил поздравления бойцам соответствующих группировок войск и конкретных подразделений.

На данный момент ВС РФ осуществляют на Донбассе продвижение со скоростью, какой не было с апреля 2022 года, когда конфликт перешёл в стадию позиционного, и стало понятно, что из-за беспрецедентной поддержки Украины её западными спонсорами кризис перерастает в конфликт на истощение. Смогут ли ВСУ хотя бы остановить текущую тенденцию, вопрос открытый, но в любом случае, на месте киевского политического руководства мы бы уже давно начали думать, причём, желательно, головой, и вспоминать номер телефона Кремля.