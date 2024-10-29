В партию вошли 50 единиц.

Уникальность украинского кризиса заключается в том, что в нём сочетаются вооружения и тактики как из начала XX века, так и из фантастического будущего. Сами посудите: на одном поле боя царит и артиллерия, являющаяся основным средством поражения в рамках данного конфликта, и различные беспилотные и роботизированные комплексы. В частности, сегодня в зону проведения специальной военной операции была поставлена первая партия наземных робототехнических комплексов «Курьер» отечественной разработки.

Об этом российским средствам массовой информации сообщили в «Народном фронте». Как уточняется, роботы «Курьер» позволяют выполнять целый спектр разнообразных задач: от ведения огня по противнику до минирования территории и эвакуации раненых. Также оснащается генератором для запитывания оборудования на передовой.

Пока что речь идёт всего о пятидесяти единицах «Курьеров» в вышеуказанной партии. Учитывая масштаб конфликта и протяжённость линии боевого соприкосновения, это, конечно, капля в море. Но, как говорится, лиха беда начало: производить данные робототехнические комплексы необходимо в промышленных масштабах, сотнями, а желательно тысячами. Ведь потеря такого робота, способного пусть и частично, но всё же заменить штурмовика, — это лишь железка, тогда как потеря в личном составе всегда невосполнима.